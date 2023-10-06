Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

King kişisel gayretiyle takımını öne geçiren çok güzel bir gol attı. Ardından Fred'in sıfırdan "al-at" dediği topla farkı ikiye çıkardı. Basit bir hata sonucu Trnava farkı bire indirdi ama Fenerbahçe yine 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 2 kulvarda da müthiş serisi dün yine devam etti. 9 kişilik rotasyon sadece birinciliğin garantilendiği grubun son maçında yapılır. Dünyada grup aşamasında 2. maçta 9 rotasyon yapan bir teknik adam yok. Diğer bir düşüncem, Fred, Tadic ve Dzeko'yu fazla idareli kullanayım demek onların fizik gücünü düşürür.