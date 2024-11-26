Sparta Prag: 0 - Atletico Madrid: 6 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sparta Prag ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Stadion na Letnej'de oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ile 59. dakikada Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente ve 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sparta Prag, Feyenoord'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.