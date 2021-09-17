Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin uzay programını yöneten NASA'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya'nın yörüngesine ulaştı.

3 günlük uzay yolculuğu kapsamında 'uzay turistleri' olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı. Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD'nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor. Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.

Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Eylül'de fırlatıldı.

“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş adamı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı kaydedildi.

Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti.

Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirildi.

3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur atması bekleniyor.

BEZOS VE BRANSON DA SEYAHET ETMİŞTİ

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz’da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.