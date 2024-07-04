Sözleşmesi iptal edilen Manisa FK tesisleri boşalttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini kiralama usulüyle kullanan ve geçtiğimiz mayıs ayında alınan meclis kararıyla sözleşmesi iptal edilen Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri’ni boşalttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda, aylık 500 TL ücretle Manisa Futbol Kulübü’ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi. Alınan karara Manisa Futbol Kulübü tepki gösterirken, bugün yapılan açıklamayla kullandıkları Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri’nden çıkartıldıklarını duyurdu.

“Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri’nden çıkartılmıştır. A Takımımızın kullanımında olan ve kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesisi ile ilgili hukuki süreç ise devam etmektedir. A Milli Futbol Takımımızın maçında büyük coşku yaşayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bu kararı, Akademimizde oynayan, milli takımlarımızın formasını terleten sporcularımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce sokaklarda akademi futbolcularımıza sahip çıkacağını, onları mağdur etmeyeceğini ifade eden Zeyrek’in, Manisa Futbol Kulübü’nü, Manisa Futbol Kulübü sporcularını, sporcu ailelerini ve personelini yıldırmaya çalışan bu tavrını büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz.Türk futboluna sayısız futbolcu yetiştiren, milli takımlara futbolcu gönderen, Manisa şehrini Trendyol 1. Lig’de yıllardır temsil eden Manisa Futbol Kulübümüze yönelik bu girişimlerin Manisa futboluna zarar verdiğini görüyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz”

BAŞKAN ZEYREK: "RANTA DEĞİL HALKA HİZMET EDİLECEK"

Manisa Futbol Kulübü'nün açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa Futbol Kulübü adlı özel şirketin şahsımı ve belediyemizi hedef alan, altyapıdaki çocuklarımızın arkasına saklanarak mağdur edebiyatına varan açıklamalarını hayretle takip ediyorum. Bildiğiniz gibi, ilgili şirket komik bir rakam karşılığında yıllardan beri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalıların parasıyla şehrimize kazandırılan Halil Onultmak, Fikri Bayrıl ve Tevfik Lav spor tesislerini kiracı adı altında kullanıyordu. Kamuoyu vicdanını zedeleyen ve şehrimizdeki diğer amatör spor kulüplerimizi de yaralayan bu adaletsiz tutuma son vereceğimizi seçim döneminde hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Hemşehrilerimizin büyük güveniyle seçildiğimiz bu makamlarda halkın parasının halk için harcanacağının, 1 kuruşun dahi hiçbir kişi, kurum ya da şirkete peşkeş çekilmeyeceğinin sözünü verdik. Manisa Futbol Kulübünün adeta çöktüğü tesislerimizin kira sözleşmesini Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızda ‘oy birliğiyle’ yani Cumhuriyet Halk Partimizin yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ Parti ve YRP’li meclis üyelerimizin oylarıyla iptal ettik. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, altyapıdaki çocuklar bizim emanetimizdir. Futbol hayatlarına Manisaspor alt yapısında devam edebilirler. Yıllarca Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini yok pahasına kullananlar, bu düzene son veren ve tüyü bitmemiş yetim hakkını savunan şahsım ile birlikte meclis üyelerimizin hakkında da asılsız ithamlarda bulunmaktadırlar. Biz, sözümüzün arkasındayız. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirerek, bu doğrultudaki kararlılığımızı sevgili Manisalı hemşehrilerimize göstermiş olduk. Manisa Futbol Kulübüne de halkımızın parasıyla değil, kendi imkanlarıyla oluşturacakları tesis bulmalarını öneriyoruz. Her zaman vurguladığım gibi bir kez daha vurguluyorum. Artık Manisa’mdaki vatandaşlarımın parası halk için harcanacak, ranta değil halka hizmet edilecek” ifadelerini kullandı.