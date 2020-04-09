Sözleşmesi bitecek oyuncular! Sezon sonunda serbest kalacak futbolcular!
Süper Lig'in gözü bu yıldızlarda
Her ne kadar futbola koronavirüs arası verilse de takımlar transfer planlarını ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu ara yüzünden oluşacak maddi problemler sebebiyle de başta Süper Lig takımları olmak üzere bütün dünyanın gözü sezon bitiminde sözleşmesi bitecek oyuncularda olacak. İşte kimisini önümüzdeki sezon Türkiye'de göreceğimiz, kiminin ismi transfer dönemi boyunca gündeme gelecek sözleşmesi sezon bitimi itibariyle sonlanacak futbolculardan bazıları...
Mikel San José-Orta saha - stoper (Atletic Bilbao)
Marco van Ginkel-Orta saha (Chelsea)
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Danilo Cataldi-Orta saha (Lazio)
Viktor Kovalenko-Orta saha (Shaktar Donetsk)
Hatem Ben Arfa-Orta saha (Real Valladolid)
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Leroy Fer-Orta saha (Feyenoord)
Tobias Strobl-Orta saha (B.Mönchengladbach)
Beñat Etxebarria-Orta saha (Atletic Bilbao)
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Mert Hakan Yandaş-Orta saha (Sivasspor)
Tolga Ciğerci- Orta saha (Fenerbahçe)
Jens Jönsson-Orta saha (Konyaspor)
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Layvin Kurzawa-Sol bek (PSG)
Dídac Vilà-Sol bek (Espanyol)
Filip Novak-Sol bek (Trabzonspor)
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Hasan Ali Kaldırım-Sol bek (Fenerbahçe)
Fabrice N'Sakala-Sol bek (Alanyaspor)
Caner Erkin-Sol bek (Beşiktaş)
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Thomas Meunier-Sağ bek (PSG)
Nathaniel Clyne-Sağ bek (Liverpool)
Omar Elabdellaoui- Sağ bek (Olympiakos)
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Javier Manquillo-Sağ bek (Newcastle United)
Igor Smolnikov-Sağ bek (Zenit)
Lorenzo De Silvestri-Sağ bek (Torino)
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Mauricio Isla-Sağ bek (Fenerbahçe)
Benjamin Stambouli-Stoper (Schalke)
Ezequiel Garay-Stoper (Valencia)
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Robin Knoche-Stoper (Wolfsburg)
Jan Vertonghen-Stoper (Tottenham)
José Luis Palomino-Stoper (Atalanta)
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Jemerson-Stoper (Monaco)
Dino Arslanagic-Stoper (Royal Antwerp)
Joe Hart-Kaleci (Burnley)
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Walter Benítez-Kaleci (Nice)
Sinan Bolat-Kaleci (Royal Antwerp)
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