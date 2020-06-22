Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların gündeminde. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında MEB tarafından adaylardan alındı. Şimdi gözler MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinde. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ve detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB'in takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da yani bugün ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri aşağıdaki e-Devlet bağlantısına tıklayarak, T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilir...

ADAYLAR MÜLAKAT YERLERİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAYACAK

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN? MEB 2020

MEB'in takvimine göre sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak ve atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.