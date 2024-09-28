Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Temmuz'da düzenlenen sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek sonuç açıklamasını merakla takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar ardından öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorgulanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

        • 2

          MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlar için bekleyiş başladı.

        • 3

          Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa