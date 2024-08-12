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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB MEBBİS Sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme tayin başvuru tarihi

        Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme tayin başvuru tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu. Farklı illerde görevlerini sürdüren eşler aynı yerde görev almak için yer değişikliği başvurusunda bulunabilir. Kılavuzda belirlenen şartları taşıyan öğretmenler başvurularını MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2024 MEB MEBBİS Sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme tayin başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:19
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru süreci başladı. 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMUNA BAĞLI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığınca, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

          MEB sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

          BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

          Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMUNA BAĞLI ATAMA NE ZAMAN?

          Öğretmenlerin atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

          Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR

          1) Bu duyuru kapsamında;

          • a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,
          • b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.

          2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

          3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

          4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

          5) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, eşinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formundaki bu seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği işaretlememesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.

          6) Çalışma sürelerinin hesabında çeşitli nedenlere (doğum, askerlik v.b.) bağlı olarak sözleşmenin feshedildiği süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

          7) Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden birinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

          8) Askerlik ve doğum nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenler ile aynı nedenlere bağlı olarak aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden 2 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

        • 4

          9) Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

          10) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

          11) Başvuru süresi içinde öğretmenler başvuru sistemi üzerinden başvurularını iptal edebileceklerdir.

          12) Atamalar alanlar itibarıyla il net öğetmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

          13) Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

          14) Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları ve değişikliğinin gerçekleştiği il’e sistem üzerinden gönderilecektir.

          Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.

        • 5
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