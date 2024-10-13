Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav süreci Temmuz ayında başlamış ve Ağustos ayında sona ermişti. Ekim ayının ikinci haftasına girilirken ''20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, 2024 Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
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20 bin öğretmen ataması başvuruları 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Ardından ise sözlü sınavlar Temmuz-Ağustos aylarında uygulandı. Şimdi ise gözler 20 bin öğretmen mülakat sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için Danıştay kararını işaret etmişti. Peki, öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama e-Devlet ekranı…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alındı. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı.
Ancak henüz 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.
Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.
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Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
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