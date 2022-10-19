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Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama ekranı: Sözleşmeli er başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli er başvuru sonuçları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencin yaptığı başvuru sonuçları açıklandı. İşte merakla beklenen sözleşmeli er başvuru sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

19.10.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022/3 dönem sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2022/3 Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. Peki, sözleşmeli er başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

  • SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 Yıl (2022/3 Dönem) Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçlarının yayımlandığını bildirdi.

    Adaylar başvuru sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ulaşabilecek.

    SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYETİ NE ZAMAN?

    Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek.

  • SEÇİM AŞAMALARI

    a. Evrak Kabul

    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü)

    c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)

    ç. Mülakat

    d. Hastane sevk

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