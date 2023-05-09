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İstanbul'da düşük fiyata otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık

Sahtekârların yeni vurgun yöntemi şoke etti. Sözde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alıp sattığını söyleyen bir şebeke, bu vaat ile bazı kişileri 10 milyon lira dolandırdı. Zanlılar bir mağdurun şikayetiyle yakalandı

Giriş: 09.05.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yeni vurgun yöntemi! Ucuz otomobil vaadiyle insanları dolandıran şebeke yakalandı
Sözde ucuz otomobil vaadiyle vurgun yaptılar!
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DHA

İstanbul'da farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alarak sattıklarını söyleyerek, araç almak isteyenleri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da polise başvuran bir kişi otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin mağdurları, devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç aldıkları yalanıyla kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin güven sağlamak için başta bir aracı gerçekten düşük fiyata verdikleri ardından daha fazla otomobil için para topladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmedikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri haklarında şikayet bulunan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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