Söz 65. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Söz'de Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırdı. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldırdı. Yani Turan ve Kopuk'a. İşte Söz 64. son bölüm ve 65. yenib ölüm fragmanına dair detaylar...

SÖZ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından henüz Söz 65. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SÖZ 64. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırıyor.

Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.