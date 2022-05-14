Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na suçlama

Sosyal medya platformu Twitter'den paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...