Soygun oyuncuları kimler? Soygun filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 8,9 Milyon dolarlık bir bütçeye sahip Soygun filminden detaylar haberimizde.

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Scott Mann'in oturduğu Soygun filminin oyuncu kadrosunda Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Robert De Niro ve Kate Bosworth yer alıyor.

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke Vaughn (Jeffrey Dean Morgan),çalıştığı kumarhanenin sahibi olan "Papa" lakaplı Francis Silva'dan (Robert De Niro) borç ister, ancak reddedilir. Vaughn'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox'un (Dave Bautista) başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.