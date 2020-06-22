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Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin düzenlediği çevrim içi bir etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına yaptığı çalışmalar ve projeleriyle ilgili konuşmaların küçük bir bölümünün alıntılanarak kendisine saldırıda bulunulduğunu söyledi.

"VATAN BÜTÜNDÜR, KESİNLİKLE BÖLÜNEMEZ"

Soyer, açıklamasında, "Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir. Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez" dedi.

"BAŞKENT ANKARA, PARA BİRİMİ TÜRK LİRASIDIR"

Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayınlanan akademik makaleyle gün yüzünee çıkmış tarihsel bir veri olduğunu vurgulayan Soyer, "Kesilerek montajlanmış konuşmanın devamında da ifade ettiğim gibi, bahse konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemi olduğunu vurguladı. Soyer, "Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayratır" ifadesini kullandı.

KONYA BELEDİYESİ DE BENZER SİSTEMİ KULLANACAK

Açıklamasında 'Biz Puan' sistemine de değinen Soyer şu ifadeleri kullaandı: Biz Puan sistemi, Şubat 2020'den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen Ocak ayında açıklamıştır.