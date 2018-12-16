Southampton: 2 - Arsenal: 2 (Maç sona erdi)

İngiltere Premier Lig Southampton - Arsenal maçına sahne oldu.Southampton mücadeleye şu 11'le başladı: Alex McCarthy, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Matt Targett, Jan Bednarek, Yann Valery, Oriol Romeu, Stuart Armstrong, Nathan Redmond, Pierre-Emile Höjbjerg, Danny IngsArsenal ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Bernd Leno, Hector Bellerin, Laurent Koscielny, Stephan Lichtsteiner, Nacho Monreal, Henrikh Mkhitaryan, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Granit Xhaka, Pierre Aubameyang, Alex IwobiEv sahibi 20. dakikada Danny Ings ile 1-0 üstünlük sağladı. Dakikalar 28 olduğunda Henrikh Mkhitaryan konuk takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. İkinci gol 44. dakikada Southampton adına Danny Ings ile geldi. Maçın ilk devresi 2-1 bitti. 53. dakikaya gelindiğinde Arsenal, Henrikh Mkhitaryan ile beraberliği sağladı: 2-2.İkinci 45 dakikada Arsenal futbolcusu Laurent Koscielny ile Southampton futbolcuları Jan Bednarek, Stuart Armstrong sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Southampton takımında Nathan Redmond ve Danny Ings oyundan çıkarken Shane Long ve Charlie Austin mücadeleye dahil oldu, Arsenal takımında ise Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Ashley Maitland-Niles girerken Hector Bellerin, Alex Iwobi, Stephan Lichtsteiner çıktı. Maç 2-2 bitti. Takımlar birer puan kazandı.139 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.40 oran kazandı.Southampton son 5 maçta 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.