        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Şota Arveladze: Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız - Kasımpaşa Haberleri

        Şota Arveladze: Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, ikinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:21 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:21
        "Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız"
        Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İlk yarıda çok fazla pozisyona giremediklerini belirten Şota Arveladze, "Ancak oyunu tuttuk. Oyun bizdeydi. İkinci devrede maalesef maçı 5 dakikada kaybettik. Psikolojik olarak oyundan çok çabuk düştük. Sonrasında tamamen uzun topa döndük. Onlar bu konuda çok güçlü. Oyun onlar için daha kolay oldu." diye konuştu.

        Ligde galibiyet özleminin 5 maça çıktığının ve lacivert-beyazlı takımın en önemli oyuncularından Haris Hajradinovic'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Biraz kanat oyuncusuz kaldık. Sistemde değişik formasyon denemeye çalıştık. Elimdeki oyuncularla devam ediyorum. Kalan maçlarda da onlar oynayacak. Onları suçlamak istemem. İyi çalışıyorlar. Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız. Şu an durum bu. Maalesef içerde maç kazanamadık. İyi rakiplere karşı oynadık, kötü görünmüyordu ama maç kazanmak çok önemlidir."

