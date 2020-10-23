Sosyal mesafe yeni normalin neresinde?

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı çıkışında İstanbul'da artışa geçen koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, "İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden birisi. Bu konuda, bu mücadeleyi başta yazılı, görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki vaka artışına dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapmıştı. Habertürk whatsapp ihbar hattına gelen görüntüler bu konudaki kaygıları ne kadar haklı olduğunu yeniden ortaya koydu.

İlkokul öğrencilerinin haftada iki gün okula gitmeye başlamasıyla okul çıkışlarında yaşanan veli izdihamı ile iş yerlerinin açılmasıyla birlikte iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dikkatleri çekti.

KORONAVİRÜSLE BURUN BURUNA!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre ilkokul öğrencilerinin haftada iki gün olacak şekilde okula gitmeleri, velilerin ders çıkışlarında çocuklarını almaya gelmesi izdihama ve kargaşaya yol açıyor. Okul önlerinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin bekleyen veliler kendi canlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda ilkokul çağındaki çocuklarını da koronavirüsle burun buruna getiriyor.

"BU SÜREÇTE PARANOYAK OLDUK"

Toplu taşımalarda ise durum farklı değil. Özellikle iş çıkış saatlerinde tramvay ve metrobüsler izdihama sahne oluyor. İş çıkışı tramvay hattını kullanan Murat Çelik yaşadığı problemleri Habertürk whatsp ihbar hattına şöyle değerlendiriyor:

“İş yerim Beyazıt’ta ve her gün Bağcılara tramvayla gidiyorum. 20 senedir tramvay kullanıyorum. Bu hat hep kalabalık evet ama normal bir süreçten geçmiyoruz. Hem halkın hem de yetkililerin daha dikkatli ve özverili olması gerekiyor. İş çıkış saatinde gezme amaçlı olarak tramvay ya da metrobüs kullanılmasını doğru bulmuyorum. Sadece kendi halkımız değil, bir sürü turistle de beraber yol gidiyoruz. Herkesin daha hassas olması gerekiyor. Artık paranoya olduk, normal şekilde öksürdüğümüzde bile çocuklarımızdan, ailemizden köşe bucak kaçıyoruz. Toplu taşımada virüs kapmış olabilir miyiz diye düşünüyoruz. Normalleştik evet ama özverili olmalıyız. Gerekirse yine ek sefer konulmalı ya da yeni bir düzen veya kural getirilmeli”