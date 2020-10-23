Sosyal mesafe yeni normalin neresinde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı çıkışında İstanbul'da artışa geçen koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, "İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden birisi. Bu konuda, bu mücadeleyi başta yazılı, görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki vaka artışına dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapmıştı. Habertürk whatsapp ihbar hattına gelen görüntüler bu konudaki kaygıları ne kadar haklı olduğunu yeniden ortaya koydu.
İlkokul öğrencilerinin haftada iki gün okula gitmeye başlamasıyla okul çıkışlarında yaşanan veli izdihamı ile iş yerlerinin açılmasıyla birlikte iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dikkatleri çekti.
KORONAVİRÜSLE BURUN BURUNA!
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre ilkokul öğrencilerinin haftada iki gün olacak şekilde okula gitmeleri, velilerin ders çıkışlarında çocuklarını almaya gelmesi izdihama ve kargaşaya yol açıyor. Okul önlerinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin bekleyen veliler kendi canlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda ilkokul çağındaki çocuklarını da koronavirüsle burun buruna getiriyor.
"BU SÜREÇTE PARANOYAK OLDUK"
Toplu taşımalarda ise durum farklı değil. Özellikle iş çıkış saatlerinde tramvay ve metrobüsler izdihama sahne oluyor. İş çıkışı tramvay hattını kullanan Murat Çelik yaşadığı problemleri Habertürk whatsp ihbar hattına şöyle değerlendiriyor:
“İş yerim Beyazıt’ta ve her gün Bağcılara tramvayla gidiyorum. 20 senedir tramvay kullanıyorum. Bu hat hep kalabalık evet ama normal bir süreçten geçmiyoruz. Hem halkın hem de yetkililerin daha dikkatli ve özverili olması gerekiyor. İş çıkış saatinde gezme amaçlı olarak tramvay ya da metrobüs kullanılmasını doğru bulmuyorum. Sadece kendi halkımız değil, bir sürü turistle de beraber yol gidiyoruz. Herkesin daha hassas olması gerekiyor. Artık paranoya olduk, normal şekilde öksürdüğümüzde bile çocuklarımızdan, ailemizden köşe bucak kaçıyoruz. Toplu taşımada virüs kapmış olabilir miyiz diye düşünüyoruz. Normalleştik evet ama özverili olmalıyız. Gerekirse yine ek sefer konulmalı ya da yeni bir düzen veya kural getirilmeli”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!