Profesyonel olarak askerlik yapan kadın askerlerin sosyal medyadan paylaştığı kareler büyük ses getiriyor. Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor. İşte bir zamanlar askerlik yapan veya halen askerliklerini devam eden kullanıcıların paylaşımları...

Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten