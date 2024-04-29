Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a gitmek için 8 gün önce 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek yola çıkan 36 yaşındaki Neşet Turan'a yol kenarında sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'de yaşayan 36 yaşındaki Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı.
Neşet Turan, arkadaşlarıyla güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam ederken dün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Jandarma ekipleri, Turan'ın canlı yayın yaptığı cep telefonundaki görüntülerden yola çıkarak, kaçan kamyonun plakasını belirleyip, şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.