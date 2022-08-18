Sosyal medya paylaşımı cinayet nedeni!

DHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün sabah saatlerinde, kırsal Balat Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti.

FİLİZ'İ AV TÜFEĞİYLE VURDU

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

SOSYAL PAYLAŞIMINA KIZDIĞI İDDİASI

Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.