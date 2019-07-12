Bir kadının, arkadaşının kızı için aradıkları elbiseyi bulma arayışı, yabancıları sosyal medyada bir araya getirdi. Deborah Price isimli kadın, arkadaşının otizmli kızına yardımcı olmak için Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Otizmli Elsie, gökkuşağı renklerinden oluşan kalp desenli elbisesinden vazgeçmiyordu ve ondan başka bir şey giymek istemiyordu. Ancak bu elbiseden sadece bir tane olması sıkıntıya yol açıyordu.

Deborah Price da, sosyal medya hesabından "Arkadaşımın otizmli kızı sadece bu elbiseyi giyiyor. Yargılamayın çünkü bazen insanlar bazı şeylerle başa çıkamayabilirler. Sorum şu ki; 11 yaşa uygun olacak bu elbiseye sahip biri var mı? Eğer varsa onu sizden satın almak istiyoruz" diye sordu.

O elbiseden vazgeçmeyen Elsie için çok büyük bir iyilik yapan Deborah Price'ın paylaşımının ardından kısa süre sonra insanlar bu mesajı paylaşmaya başladı ve çok sayıda kişi küçük kız için ne yapılabileceğini konuşmaya başladı.

Artık o elbiseyi üretmeyen firma dahi Elsie için neler yapabileceklerini düşüneceklerini açıkladı. Kısa sürede Elsie'nin annesine bu elbiseden gönderilmeye başlandı ancak bedenler küçük kıza uymuyordu.

"Dün çok güzel bir şey oldu" diyen Price, nihayet aradıklarını bulduklarını söyledi. Mila isimli bir kızın kendisinde 12 yaşa uygun o elbiseden olduğunu söylemesi üzerine Elsie havalara uçtu.

Kısa sürede paylaşım rekoru kıran mesaj sayesinde çok sayıda insan bir amaç uğruna bir araya geldi. Otizmli çocuğu olan kişiler de benzer sorunlar yaşadıklarına dikkat çektiler.