Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle geçen Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan sosyal medya fenomenleri hakkındaki soruşturma tamamlandı.



SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ‘ŞÜPHELİ’

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Suçlama ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme”



EMNİYET ÇALIŞMA YAPTI, ‘ÖZENDİRME PAYLAŞIMI’ TESPİT ETTİ



İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyuşturucu maddelerin kullanımını kolaylaştırma ve özendirme suçuyla ilgili çalışmalar yapıldığı anlatıldı. Çalışmalar sonucunda “pucca fan club” isimli facebook sayfası kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” takma adını kullanan youtube kullanıcısı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme niteliğinde paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği ifade edildi.



MADDE KULLANMA YÖNÜNDE CESARETLENDİRDİ



Pucca lakaplı Pınar Karagöz’ün paylaşımlarına da yer verilen iddianamede, bir milyon 72 bin takipçisi olduğu, bu şekilde paylaşımlarla takipçilerini madde kullanma yönünde cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği vurgulandı.



MEŞRUİYET KAZANDIRDI



Karagöz’ün bir paylaşımında ise Kolombiya’nın Medelli şehrindeki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiğini, eve ekmeği bu sayede götürebildiğini ima ederek uyuşturucu kullanımını özendirdiği anlatıldı. Karagöz’ün ayrıca uyuşturucu konulu paylaşımlarını eleştirenlere tepki gösterip bu duruma meşruiyet kazandırmaya çalıştığının altı çizildi.



“MARY JANE ARGODA ESRAR DEMEK”



İddianamede ayrıca, Burak Aydoğduoğlu’nun youtube’da paylaştığı ve söylediği ‘Mary Jane’ isimli şarkısıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği vurgulandı. Mary Jane isminin argoda esrar anlamına geldiğini anlatan savcılık, şarkıda geçen sözlerin de uyuşturucu maddelerinin kullanılmasını alenen özendirdiğini anlattı.



10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



2 şüphelinin de “uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.