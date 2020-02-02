02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyarder yatırımcı George Soros The New York Times gazetesinde yayımlanan yazısında Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i hedef aldı.
Yazısında önceki hafta Davos'ta katıldığı bir yemekte kendisine Facebook'un 2016 ABD Başkanlık Seçimleri dönemine göre 'daha sorumlu davranıp davranmadığının sorulduğunu aktaran Soros bu soruya "Hiç sorumlu davranmıyorlar. Facebook (ABD Başkanı) Trump'ın seçilmesine yardımcı oldu. Korkarım ki 2020'de bunu tekrarlayacak" cevabını verdiğini ifade etti.
Facebook ile Trump arasında gayriresmi bir işbirliği olabileceğini iddia eden Soros yazısına şöyle devam etti:
"Bu işbirliği kapsamında Facebook Trump'a yeniden seçilmesi için yardımcı olacak. Trump da karşılığında Facebook'u regülatörlere ve basına karşı koruyacak. Facebook bu iddiayı yalanladı ancak ben bu yalanlamanın doğru olmadığına inanıyorum. Bence Trump ve Facebook CEO'su Zuckerberg çıkarlarının ortak olduğunun farkında: Trump yeniden seçilmek, Zuckerberg ise daha çok para kazanmak istiyor."
'FACEBOOK ELEMAN YOLLADI'
Soros Trump ve Zuckerberg arasındaki işbirliğinin kanıtlarını ise şu şekilde sundu:
"2016'da Facebook, Trump'ın ekibine eleman yollayarak Trump reklamlarının optimize dilmesine yardımcı oldu. Trump'ın o dönemki Dijital Direktörü ve şimdiki Kampanya Direktörü olan Brad Parscale Facebook'un Trump'ın (rakibi Hillary Clinton'a karşı) avantaj elde etmesini sağladığını söyledi. Bu 'özel bir ilişkinin' başlangıcı olmuşa benziyor.
Daha yakın zamanda ise iki ismin doğrudan buluşması ciddi soru işaretleri doğurdu. 19 Eylül 2019'da Zuckerberg Başkan Trump'la görüştü. Bu görüşmede ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ancak Trump 22 Ocak'ta verdiği bir röportajda Zuckerberg'in kendisine Facebook'ta dünyanın en popüler kişisi olduğunu söylediğini iletti. Trump, Facebook'un politik reklamlardaki bilgileri teyid etmeme kararıyla ilgili ise 'Zuckerberg'in ne istiyorsa onu yapmasını tercih ederim. Düşündüğünüz zaman harika bir iş çıkarıyor' dedi."
'CEZALANDIRMAMAYI TERCİH EDİYOR'
Facebook'un 2020 seçimleri için verilen reklamlardaki bilgileri teyid etmeme kararının yanlış ve manipülatif bilgilerin yayılmasının kapısını açtığını belirten Soros firmanın yanlış bilgi yayanları cezalandırmamayı tercih ettiğini vurguladı.
Facebook'un Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesine yardımcı olacağını yazan Soros "Facebook'un aşırı sağcı birisini 'haberler' bölümünün başına geçirmesi bu korkumu destekliyor. Facebook son 1 yılda mobil uygulamasına getirdiği yeniliklerle politik saldırıların yayılmasını hızlandırdı ve kolaylaştırdı. Bu yenilikler gelir arttırdığı için Facebook için çok iyi ancak demokrasi için kötü oldu. Facebook bir platform değil yayıncıdır ve sitedeki içeriklerden sorumlu tutulmalıdır" açıklamasında bulundu.
Soros yazısını şu cümlelerle tamamladı: "Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg yönetimindeki Facebook'a yönelik suçlamamı tekrarlıyorum. Facebook'un sadece bir prensibi var: Sonuçlarını umursamadan kârını artırmak. Bu kişiler şu veya bu şekilde artık Facebook'un yönetiminden alınmalı."
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