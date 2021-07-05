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Sörloth, Trabzon’a koşuyor!

Sörloth için golcü transferini bekleten Trabzonspor, bu transferde umutlar iyice yükseldi. Leipzig’in golcü transferi, Avrupa’dan istenen teklifler gelmemesi nedeniyle Sörloth rotasını Trabzon’a çevirdi

05.07.2021 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Sörloth, Trabzon’a koşuyor!
HABERTURK.COM

Trabzon’da gündem Sörloth. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; bordo-mavililer, BrunoPeres, Gervinho, Koita ve Hamsik transferleri ile şampiyonluk için oluşturacağı kadro için transfere hızlı girerken, bu isimlerin yanına mutlaka eski golcüsü Alexander Sörloth’u katmak istiyor. Leipzig’in 23 milyon euroya golcü Andre Silva’yı kadrosuna katması, Sörloth’un takımda kalma ihtimali bitirdi.

TRABZONSPOR GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da “Sörloth buyursun gelsin” diyerek isteğini belirtmesi ile transferi çok isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu şartları iyice zorluyor. Sörloth’un 2.7 milyon euro'luk net maaşı sponsor desteği ile karşılanacak. Başkan Ağaoğlu’nun Sörloth ile dün bir kez daha görüşerek, “Trabzon seni bekliyor. Yeniden kral olarak Avrupa’ya güçlü dönersin” dediği, golcü oyuncunun da artık geri dönüşe iyice sıcak baktığı belirtildi. Sörloth’un Trabzon’a dönüşünü ailesinin de çok istemesi transferde bordo-mavili takımın elini güçlendirirken, bu hafta içi transferde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Alman basını iddiası ise müjde gibi geldi. Habere göre; 4 Temmuz’da Sörloth'un hocası ile görüşüp bağlarını koparması, çarşamba veya en geç cuma Trabzon imza atması bekleniyor.

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