Sörloth, Beşiktaş'a yine gol attı! Üç büyülerin kabusu! Alexander Sörloth gol sayısı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olurken Alexander Sörloth, Beşiktaş'ı da boş geçmedi! Mücadelenin 5. dakikasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Norveçli yıldız, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Sörloth böylece gol sayısını 18'e yükseltti!

ÜÇ BÜYÜKLERİN KABUSU!

Ligde 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Sörloth, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş maçında da gol atmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, üç büyüklerle oynanan 5 maçta rakip filelere 4 gol gönderdi!

O ATARSA TRABZONSPOR YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu derbi öncesinde Sörloth'un gol attığı maçlarda İstanbul takımlarına yenilmeyerek 12 puan elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi.

CARDOZO'YU ŞİMDİDEN GEÇTİ!

Sörloth, bordo-mavililer adına ligde en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu Oscar Cardozo'yu geride bıraktı. Norveçli oyuncu, 2014-2015 sezonunda rakip fileleri 17 defa havalandıran Paraguaylı Oscar Cardozo'yu geride bıraktı. Alexander Sörloth'un önünde 1995-1996 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze bulunuyor.