Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-11 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına 43-30 üstün gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Safiport, üçüncü periyodunu 66-47 önde geçtiği mücadeleden 23 sayı farkla 82-59 galip ayrıldı.

Kayla McBride 22 sayı, 6 ribaunt, Satou Sabally 18 sayı, 14 ribauntla sarı-lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sonuçla 12 maçta 9 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Safiport, çeyrek final bileti aldı. Sopron Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.