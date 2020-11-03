"GELİNLİK GİYMEK BENİM HAYALİMDİ"

Sophia Loren, "Huzurlu bir yaşamım oldu" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde.