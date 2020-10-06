Sonradan gelişen körlüğü önlemek için bu kurallara dikkat!

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Doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da körlük gelişebilir. Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğumve akraba evlilikleri ve benzeri çeşitli nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri ve retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedeni. Sonradan olma körlüğe neden olan pek çok hastalık bulunuyor ancak en önemli olanların başında diyabet, macula dejeneresansı (halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinir),glokom (göz tansiyonu hastalığı-karasu),katarakt ve kaza ve yaralanmalar geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, "Tüm dünyada ekonomik refahın artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu obezitenin artması ve şehirde yaşamın etkisiyle hareketin azalması, oturarak çalışma, asansör, ulaşımın yürümenin azalıp araçlarla sağlanması gibi nedenler sonucu diyabetik hasta sayısı ve oranı artmaktadır. Bu nedenle, diyabete bağlı körlük oranı da gelişen tedavi yöntemlerine rağmen artmaktadır" diye konuştu.

Op. Dr. Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk arasında sarı nokta hastalığı da dediğimiz yaşa bağlı macula dejenerasyonu hastalığı, adından da anlaşılacağı gibi 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine gore dünyada görme kaybıyla sonuçlanan görme bozuklukları arasında yüzde 8.7’lik prevalansla 3. Sırada yer almaktadır. Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Glokom (göz tansiyonu yükselmesi-karasu hastalığı) ise genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır.

Katarakt ise zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler."

SONRADAN GELİŞEN KÖRLÜKLERİ ÖNLEMEK VE GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, sonradan gelişen körlükleri önlemek ve göz sağlığını korumanın yollarını anlattı.

⦁ Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonar belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır.

⦁ Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar dikkatli olmalı,gerekirse daha sık göz muayenesi olmak. Yeme içme alışkanlıklarını ve yaşam biçimini değiştirerek bunlara karşı önlem almalılar.

⦁ Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini kesinlikle ihmal etmemeliler.Düzenli olarak hem göz hekimlerine hem de asıl hastalığını tedavi eden doktorlarına düzenli gitmelidirler.

⦁ Bazı işkollarında çalışanlar, duruma göre daha sık muayene olmalılar.

⦁ Beslenme biçimine dikkat edilmeli, çokça sıvı alınmalı, bol bol antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli gerekirse takviye olarak çeşitli vitaminler, mineral ve elementler alınmalıdır.

⦁ Özellikle havuza girilecekse mutlaka yüzme gözlüğü kullanılmalıdır,çünkü havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyon hastalıkları riski çok yüksektir ve kalıcı görme bozukluğuna bile neden olabilirler.

⦁ Güneşin zararlı ışınlarından gözü özellikle retinayı korumak ve katarakt oluşumunu engellemek için kesinlikle güneş gözlüksüz dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle Türkiye gibi güneşli günleri çok olan ülkelerde bu çok daha önemlidir. Güneş gözlükleri tercihen yaz kış kullanılmalıdır.

⦁ Sigara ve benzeri tütün kullanma alışkanlıklarından vazgeçilmeli, özellikle sarı nokta hastalığının tedavi edilebilmesi ve ilerlemesini durdurabilmek için bu çok önemlidir.

⦁ Günümüzdeki çoğu modern işyerleri kapalı bir ortamda ve merkezi havalandırma sistemine sahiptir. Bu nedenle,çeşitli ısıtma ve havalandırma sistemleri sonucu ortam çok kuru hale gelmektedir. Sürekli masa başı ve bilgisayar karşısında oturarak çalışan kişilerde zaman içinde gözlerde kuruluk, yanma, batma ve kızarıklıklar gelişir. Bunu önlemek amacıyla yarım saatte bir gözlerin bakışını değiştirmeli ve uzaklara bakarak 1-2 dakika gözleri dinlendirmek gerekir. Çünkü dikkatlice yakına ve aynı noktaya bakması arasında kırpma sayısı azalır ve göz kurumaya başlar.

⦁ Makyajlıyken güneşlenmemeli.

⦁ Bazı işkollarında çalışırken kaza riskini azaltmak için koruyucu iş gözlükleri kullanılmalı.

⦁ Kontakt lens kullananlar, göz doktorlarının söylediklerine harfiyen uymalıdırlar.