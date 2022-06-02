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Yeşilçam’ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Sönmez Yıkılmaz, 2018'de Adana Film Festivali'nde 'Emek Ödülü'ne layık görülmüştü.