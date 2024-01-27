Songül Öden anne oldu
Songül Öden ve Arman Bıçakçı çifti, Sone Larin adını verdikleri kızlarına kavuştu
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2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden anne oldu.
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Çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.
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Doğum sonrası Songül Öden ve Sone Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Songül Öden, 9 aylık süreç için, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullanmıştı. Songül Öden;"Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" demişti.
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"ANNEM BENİ DOĞURURKEN HASTANEDEN KAÇMIŞ"
Songül Öden, konu yakında doğacak bebeğinin burcuna geldiğinde ise; "İki burç arasında gelip gidiyor. Ya Kova olacak ya da Oğlak..." ifadelerini kullandı. Öden ayrıca kendisinin de doğum öyküsüne dair ilginç bir anısını paylaştı. Songül Öden, "İki kardeşimi evde doğuran annem benim doğumum için hastaneye yatmış ama rahatsız olup hastaneden kaçmış ve beni evde doğurmuş" diye konuşmuştu.
"KARPUZ AŞERDİM"
Hamileliği süresinde 18 kilo aldığını söyleyen Songül Öden; "Tek yönlü beslendim" derken özellikle yaz döneminde karpuz ve kirazı çok fazla tükettiğini söyledi. Songül Öden kendisine karpuz bulmaları için dostlarını devreye soktuğunu söylerken, "Armağan’ı aradım bana karpuz bulması için ama uzaktaydı. Nişantaşı’nda sevdiğim bir restoranın müdürünü aradım. Kendi eşi de hamile olduğu için halimden anladı ve bana karpuz buldu" demişti.