"ANNEM BENİ DOĞURURKEN HASTANEDEN KAÇMIŞ"



Songül Öden, konu yakında doğacak bebeğinin burcuna geldiğinde ise; "İki burç arasında gelip gidiyor. Ya Kova olacak ya da Oğlak..." ifadelerini kullandı. Öden ayrıca kendisinin de doğum öyküsüne dair ilginç bir anısını paylaştı. Songül Öden, "İki kardeşimi evde doğuran annem benim doğumum için hastaneye yatmış ama rahatsız olup hastaneden kaçmış ve beni evde doğurmuş" diye konuşmuştu.



"KARPUZ AŞERDİM"



Hamileliği süresinde 18 kilo aldığını söyleyen Songül Öden; "Tek yönlü beslendim" derken özellikle yaz döneminde karpuz ve kirazı çok fazla tükettiğini söyledi. Songül Öden kendisine karpuz bulmaları için dostlarını devreye soktuğunu söylerken, "Armağan’ı aradım bana karpuz bulması için ama uzaktaydı. Nişantaşı’nda sevdiğim bir restoranın müdürünü aradım. Kendi eşi de hamile olduğu için halimden anladı ve bana karpuz buldu" demişti.