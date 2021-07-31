Yangını görüntüledi: Oteller boşaltılıyor!

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yangın haberleri, tüm ülkeyi yasa boğdu. Manavgat, Bodrum, Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu.

Konser için Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Karlı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Karlı, "Arkadaşlar konserden geldik. Fethiye resmen yanıyor, inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor. İnsanlar çığlık çığlığa... Burada da başladı." dedi.