Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, etkinlikte çocuklarla birlikte Boza Boza, Tarifi Zor ve Tekâmül şarkılarını söyleyen Soner Sarıkabadayı, burada olmaktan çok mutlu olduğunu ve bundan sonraki yapılacak tüm organizasyonlarda gönüllü olarak katılarak, çocukları yalnız bırakmayacağını söyledi.