Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Soner Sarıkabadayı, önceki akşam düzenlenen bir ödül törenine katıldı.
Gecede "En İyi Pop Erkek Sanatçısı Ödülü" ve "Ölümüne" şarkısıyla "Yılın En İyi Şarkısı" ödülünü alan Sarıkabadayı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ÇOK HEYECANLIYIZ"
Baba olmak için gün sayan Soner Sarıkabadayı, "Sabırsızlıkla bebeğimizi bekliyoruz, çok heyecanlıyız. Bu aralar Madelein'le birlikte çocuk odasının eksiklerini gidermekle uğraşıyoruz" dedi.
Çocuğunun yurt dışında doğup, doğmayacağı sorularına yanıt veren Sarıkabadayı, şu açıklamalarda bulundu:
"OĞLUM TÜRK TOPRAKLARINDA DÜNYAYA GELECEK"
Babamın adını koyduğum oğlum Hasan, Türk topraklarında, Türk nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya gelecek. Eşimin isteği ile Hasan'la birlikte Matias ismini de koyacağız. Zaten kısa bir soyadım vardı. Şimdi Hasan Matias Sarıkabadayı olarak çok kısa bir isimle dünyaya gelecek.
"SABIRSIZLIKLA KUCAĞIMIZA ALMAYI BEKLİYORUZ"
Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takılmıştı.
Oğlunun adını Hasan koyacaklarını dile getiren Sarıkabadayı, "Artık yaklaşık bir ay kaldı. Gerçekten heyecan dorukta. Sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.
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