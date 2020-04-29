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Soner Olgun ve Özlem Olgun, salgın döneminde her pazartesi saat 22.00'de hayranlarına Instagram aracılığıyla müzik ziyafeti vermeye devam ediyor. Yıllardır sahne performanslarıyla konuşulan Olgun çifti, canlı konserlerine 5 haftadır aralıksız devam ediyor.

Yurtiçi ve yurt dışında planlanmış tüm konserleri iptal olan çift, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri konser ile 5 saatlik bir yayın yaptı. Konserlerde sahne performanslarını aratmayan ikili, en kısa sürede sevenleriyle yeniden buluşmayı istediklerini söyledi.