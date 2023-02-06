Ünlülerden kan bağışı çağrısı

HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya başta olmak pek çok ili etkiledi. Vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulmak için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Şarkıcı Soner Arıca ve Halil Sezai de kan verme çağrısında bulundu.

Sezai, "Lütfen kan verin sevgili dostlar! Kısa bir süre sonra en çok kana ihtiyaç olacak.

Hepimize geçmiş olsun. Dualarımız enkaz altındaki insanlar için…" dedi.

Soner Arıca ise, "Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular; doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum..." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO