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Ünlülerden kan bağışı çağrısı: Soner Arıca ve Halil Sezai'den mesaj

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.5 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Vatandaşlar Kızılay'a kan vermek için belirlenen noktalarda kuyruklar oluşturdu. Şarkıcı Soner Arıca ve Halil Sezai de kan verme çağrısında bulundu

Giriş: 06.02.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlülerden kan bağışı çağrısı: Soner Arıca ve Halil Sezai'den mesaj - Magazin haberleri
Ünlülerden kan bağışı çağrısı
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Türkiye'yi sarsan depremler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya başta olmak pek çok ili etkiledi. Vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulmak için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Şarkıcı Soner Arıca ve Halil Sezai de kan verme çağrısında bulundu.

Sezai, "Lütfen kan verin sevgili dostlar! Kısa bir süre sonra en çok kana ihtiyaç olacak.
Hepimize geçmiş olsun. Dualarımız enkaz altındaki insanlar için…" dedi.

Soner Arıca ise, "Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular; doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum..." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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