Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak teste götürdü.

İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN ETTİ

Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana geldi. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı.

REKLAM

5 günden bu yana da gaz çıkışının devam ettiği öğrenildi. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti.