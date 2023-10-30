Su aradıkları sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
Tekirdağ'da ilginç bir görüntü kaydedildi. Kentte Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak teste götürdü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak teste götürdü.
İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi.
MAHALLE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN ETTİ
Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana geldi. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı.
5 günden bu yana da gaz çıkışının devam ettiği öğrenildi. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti.
ÇÖP POŞETİ ALEV ALDI
Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş da, köy sakinleri ile çıkan gazı test etmek için çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyve bahçesi için su kuyusu açmak istedi. Sondaj vurduğu gün makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.