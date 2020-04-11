Son Silah filmi oyuncuları kimler? Son Silah filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Orijinal adı End of a Gun olan Son Silah filmi Michael Richard Plowmanın imzasının bulunduğu müzikleriyle de dikkatleri çekiyor. Son Silah filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

SON SİLAH OYUNCULARI KİMLER?

Keoni Waxman'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Son Silah filminin oyuncu kadrosunda Steven Seagal, Jade Ewen, Florin Piersic Jr., Ovidiu Niculescu, Claudiu Bleont, George Remes, Troy Miller, Jonathan Rosenthal, Radu Andrei Micu ve Alexandre Nguyen yer allıyor.

SON SİLAH FİLMİ KONUSU

Decker (Steven Seagal),görevini başarıyla yaparak emekli olmuş ve büyük bir alışveriş merkezinde güvenlik departmanı sorumlusu olarak işe başlayan eski bir federal ajandır. Tek isteği sakin ve huzur dolu bir yaşam sürmektir. Ancak etrafındaki olaylara kayıtsız kalmayan Decker, bir gün tehlike içindeki bir kadını kurtarır. Emekli ajan sonradan asıl tehlikenin bu kadın olduğunu öğrenecektir. Kadın büyük ve tehlikeli uyuşturucu baronunun metresidir ve Decker’ı ölümcül planına ortak eder.