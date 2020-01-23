23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye dün Manisa ve Ankara'da meydana gelen iki ayrı depreme sahne oldu. İlk sarsıntı Manisa'da saat 22.11'de 5.4 büyüklüğünde kayıtlara geçti. Bu depremin ardından da 212 artçı sarsıntı gerçekleşti. Sabah saat 06.54'te ise Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 büyülüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Başkentte yaşayanları korkutan bu depremin ardından da her iki sarsıntıyla ilgili Habertürk'e konuşan deprem uzmanları şunları kaydetti:
'AKHİSAR'IN ÇEVRESİ DAHA TEHLİKELİ'
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Akyüz: "Manisa'da son depremin meydana geldiği alana göre, çevresinde Simav ve Gediz fay zonları var. Bu faylar daha riskli. Bu bölgede ise dün akşamki depreme benzer çok sayıda deprem kayıtlara geçmişti. Ankara'daki depremde ise bu fay hattı büyük depremler üretmiyor. Geçtiğimiz yıllarda da orta büyüklüklerde sarsıntılar olmuştu. Öte yandan Manisa'daki sarsıntıyı İstanbul'a kadar hissetmemizin nedeni, depremin yüzeye yakın olması. Bu şekilde azalan bir dalga şeklinde sarsıntı çevreye yayıldı."
'AKTİF BİR BÖLGE, 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER YAŞANABİLİR'
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Manisa'da meydana gelen depremle ilgili şunu ifade edebilirim; Bu bölgede çok fazla aktif fay var. Bu bölgede yaptığımız incelemelerde bu fayların en fazla 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini gördük. Ayrıca Ankara'ya baktığımızda da burada ise 2000 yılında benzer bir sarsıntı daha gerçekleşti. Yani bu büyüklüklerde deprem üreten bir fay burası."
'MANİSA'DAKİ FAY 6.5'E KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR'
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Manisa'daki deprem için şu değerlendirmeyi yapabilirim; deprem kuzey-güney doğrultudaki yanal atılımlı fayda meydana geldi. Bu bölgede çok sayıda fay var. Ayrıca bu fayın yanında bu fayı dik kesen doğu-batı doğrultusunda bir fay hattı daha var. Her iki fayda birden kırılsaydı bu bölgede 6.5 büyüklüğüne kadar bir sarsıntı yaşanabilirdi. Bu açıdan riskli bir bölge."
'SIĞ BİR DEPREM OLDUĞU İÇİN ŞİDDETLİYDİ'
Bilim Akademisi Üyesi Prof.Dr.Naci Görür: "Bu yörede Akhisar’ın kuzeyinde KD-GB doğrultulu, sağ yönlü, doğrultu atımlı ve kısa bir fay var. Deprem bu fay ile ilişkili olabilir. Sığ bir deprem olduğu için nispeten şiddetli hissedilmiş olabilir."
'AŞIRI DERECEDE HİSSEDENLER BİNA VE ZEMİN İLİŞKİSİNE BAKMALI'
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Cenk Yaltırak: "Manisa Akhisar'da olan 5.4 büyüklüğündeki depremi Marmara Bölgesi'nde hafif olarak hissetmemiz normaldir. Bu sistem Marmara fayları ile bağlantılı değildir. Yüzey dalgaları uzun mesafelerde hissedilirler. Geçen senelerde Romanya'da olan bir depremi İstanbullular hissetmişti. Aşırı derecede hissedenlerin bina zemin ilişkisi iyi olmayabilir."
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