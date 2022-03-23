Polisiye ve dram türündeki Son Nefesime kadar dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde yer alırken " FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?" sorusuna yanıt arandı. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi ünlü isimleri aynı projede toplayan dizi final yapıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi'nin oturduğu Son Nefesime Kadar dizisi final tarihi ne, neden bitiyor soruları en çok araştırılanlar yer aldı.