Milli heyecan UEFA Uluslar B Ligi’nde son kez sahne alıyor. Galler maçı ardından gruptaki liderliğini koruyan Türkiye, zorlu Karadağ deplasmanına çıkıyor. Vincenzo Montella’nın önderliğindeki milliler, A Ligi’ne yükselme hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...