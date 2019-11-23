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Son Hıçkırık oyuncuları kimler? Son Hıçkırık filmi konusu ne?

Son Hıçkırık filmi Yeşilçam'ın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. 1971 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Son Hıçkırık filminin başrolünde Yeşilçam'ın yıldızları Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet yer alıyor. İşte Son Hıçkırık filmine dair detaylar

23.11.2019 - 13:36 | Güncelleme:
Son Hıçkırık

Son Hıçkırık filmi konusu ne? Son Hıçkırık oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kerime Nadir'in 1955 tarihli Son Hıçkırık romanından uyarlanan filmin senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınmıştır. Film, Yeşilçam'ın kültleşmiş yapımları arasında yer alıyor. Son Hıçkırık filminden ayrıntılar haberimizde.

SON HIÇKIRIK OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolNotlar
Kartal TibetFerit ve İlhami 
Hülya KoçyiğitHandan ve Nalan 
Metin SerezliKenan 
Münir ÖzkulFerhat Dayı 
Ahmet TurgutluKır Kahvecisi 
Önder SomerDoktor Bülent 
Güzin ÖzipekFalcı 
Akif CoşkunKapıcı 
Faik CoşkunLokantacı 
Nezihe GülerMüdüre 
Ali DemirPostacı 
Kaya VolkanYüzbaşı 


SON HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

1950’lerde Çamlıca’daki köşk. Kenan Bey (Metin Serezli) ve yardımcısı Ferhat Dayı (Münir Özkul) yalnız yaşıyorlar. Kapı yalnızca gazete ve dergileri getiren postacıya (Ali Demir) açılıyor. Yıllardır ziyaretçileri yok. Kenan yaşlanmış, saçlarına kır düşmüştür. 30 yıl önce mutluluk ve acıyı peş peşe yaşamış. Kenan ile Nalan (Hülya Koçyiğit) birbirlerine aşıktırlar. Komşu köşkteki İlhami (Kartal Tibet) de Nalan'a karşılıksız olarak aşık olmuştur. Kenan ile Nalan ile evleneceklerken, İlhami aşkını ilan eder. Nalan kardeş gibi sevdiğini söyleyerek geçiştirmeye çalışır. Evlilik imzaları atılır. Gelin ve damat mutludurlar. Ancak İlhami Nalan'ı vurarak öldürür. Yıllar sonra, teyzesi Nalan'a çok benzeyen Handan (Hülya Koçyiğit) ve babası İlhami'ye benzeyen asteğmen Ferit (Kartal Tibet) tanışırlar.

Son Hıçkırık filmi, hem kaynaklandığı aynı adlı 1955 tarihli Kerime Nadir romanından, hem devamı olduğu 1935 tarihli Hıçkırık romanından, hem de 1953 ve 1965 tarihli filmlerden oldukça farklıdır. Handan karakteri, Nalan karakterinin değil kız kardeşinin çocuğudur. Nalan, İlhami ile değil Kenan ile evlenmiştir.

 

 

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