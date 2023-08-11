'Son Hasat' Toronto Film Festivali’nde

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Toronto Film Festivali bu yıl 7-17 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm dünyadan 500 bini aşkın sinemaseverin katıldığı festivalin özel seçkileri arasında bu yıl, yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun imzasını taşıyan, Sezgi Üstün San ile Özlem Özçelik’in yapımcılığını üstlendiği 2023 yapımı “Son Hasat” dünya prömiyerini yapacak.

Bugüne kadar “Çağdaş Dünya Sineması” başlığı altında dünya sinemasından seçilen yapımlarının gösterildiği bölüm, 2023 yılı itibariyle “Centrepiece” olarak adlandırılacak. Festivalin programlama ve platform lideri Robyn Citizen isim değişikliğiyle ilgili olarak; "Centrepiece, dünya genelindeki festivallerden övgü alan filmlerin, Kanadalı ve uluslararası yeteneklerden merakla beklenen prömiyerlerin ve etkili sinema ustalarının en yeni çalışmalarının sergilendiği uluslararası bir vitrin” dedi. Centrepiece’de gösterilmek üzere davet alan “Son Hasat” da, Citizen’in belirttiği gibi, dünya prömiyerini yapacağı bu özel bölümle uluslararası vitrinde yerini alacak.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bulgaristan Ulusal Film Merkezi’nin desteklediği, Sezzfilm yapımı “Son Hasat”ın çekimleri 2022 yılında Afyon’da gerçekleştirildi. Filmin post prodüksiyon çalışmaları ise 2023 yılında Sofya’da tamamlandı. Başrolünü Hilmi Ahıska’nın oynadığı filmde, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan ve geçimini kamış hasadıyla sağlayan Ali’nin yerel çetelerin zulmüne karşı verdiği mücadele anlatılıyor.