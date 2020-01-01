Kilo pek çok kişinin sorunu... Ancak uzmanlar, karar vermenin başarmanın yarısı olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Ola Organ da yaşam tarzı değişikliğiyle güzel sonuçlar almış isimlerden yalnızca biri.