Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. İşte 22 Aralık güncel ve canlı altın fiyatları