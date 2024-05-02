Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelindeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler listesi...