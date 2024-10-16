Son depremler listesi 16 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok arsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba son depremler listesi.
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Son depremler listesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Toparaklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Alınan verilere göre Sivas’ta deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Ekim son depremler listesi…
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SİVAS'TA DEPREM
Yer: Gürün (Sivas)
Tarih: 2024-10-16
Saat: 00:15:53
Enlem: 38.87611
Boylam: 37.45194
Derinlik: 6.0 ML
Büyüklük: 2.5
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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