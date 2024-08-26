Son depremler listesi 26 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. 26 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Elde edilen verilere göre bugün Akdeniz'de deprem oldu. Sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar araştırılmaya başlandı.
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Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşımıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. Son olarak Akdeniz’de deprem meydana geldi. İşte, 26 Ağustos 2024 son depremler listesi ile Akdeniz deprem bilgileri...
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AKDENİZ'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:24'te Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 39.27 olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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