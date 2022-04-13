Yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
13 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
13 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.13 07:48:22 36.8237 28.8650 29.2 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.04.13 07:25:00 37.0085 28.4128 9.0 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 05:06:22 37.0557 28.3332 15.7 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 04:47:55 37.7803 27.1287 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 04:44:52 38.2160 31.1197 4.4 -.- 1.5 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.04.13 04:02:08 37.0127 30.4875 1.9 -.- 1.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.04.13 03:50:09 39.5192 25.9712 9.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 03:47:58 40.8777 35.9783 9.7 -.- 1.7 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.04.13 03:28:17 37.0125 28.3880 5.1 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 03:19:08 37.0218 28.3845 5.2 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 03:13:28 37.0368 28.4015 10.3 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:34:12 37.0127 28.4153 5.0 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:29:07 37.0527 28.4277 5.0 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 02:26:15 40.9472 23.0325 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.13 02:22:24 37.8412 27.2015 6.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.13 02:11:51 37.2170 36.9635 3.7 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.13 01:17:23 36.3178 26.9428 6.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.13 00:45:01 37.0407 28.4058 10.7 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 00:28:59 37.0253 28.4293 7.2 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.13 00:07:03 35.5535 31.6747 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.13 00:03:10 36.9953 28.3702 5.0 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!