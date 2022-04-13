Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede? İşte 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

13 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

13 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.13 07:48:22 36.8237 28.8650 29.2 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.04.13 07:25:00 37.0085 28.4128 9.0 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 05:06:22 37.0557 28.3332 15.7 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 04:47:55 37.7803 27.1287 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 04:44:52 38.2160 31.1197 4.4 -.- 1.5 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.04.13 04:02:08 37.0127 30.4875 1.9 -.- 1.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.04.13 03:50:09 39.5192 25.9712 9.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 03:47:58 40.8777 35.9783 9.7 -.- 1.7 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.04.13 03:28:17 37.0125 28.3880 5.1 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 03:19:08 37.0218 28.3845 5.2 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 03:13:28 37.0368 28.4015 10.3 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:34:12 37.0127 28.4153 5.0 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:29:07 37.0527 28.4277 5.0 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:26:15 40.9472 23.0325 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.13 02:22:24 37.8412 27.2015 6.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 02:11:51 37.2170 36.9635 3.7 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2022.04.13 01:17:23 36.3178 26.9428 6.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.13 00:45:01 37.0407 28.4058 10.7 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 00:28:59 37.0253 28.4293 7.2 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 00:07:03 35.5535 31.6747 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.13 00:03:10 36.9953 28.3702 5.0 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel