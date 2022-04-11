Yurt'ta meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 11 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

11 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

11 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.11 09:35:29 38.1513 38.7152 5.0 -.- 1.9 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.11 09:03:55 37.3567 35.0823 9.8 -.- 1.0 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.11 09:00:13 38.2775 28.6450 8.2 -.- 1.7 -.- HACIALILER-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.04.11 08:58:10 37.0305 28.4465 15.3 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 08:51:06 36.7838 28.0357 11.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 08:46:01 36.8268 28.0388 12.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 08:00:05 37.8205 27.3232 5.1 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.11 06:34:56 40.2727 36.3582 1.5 -.- 3.5 3.4 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel

2022.04.11 05:55:41 38.3788 23.4668 4.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel

2022.04.11 04:19:10 36.9580 27.6512 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 04:17:09 36.9808 27.6210 12.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 03:43:31 37.0415 28.4262 15.8 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:45:52 39.7837 41.7448 17.9 -.- 1.3 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.04.11 02:39:10 37.0385 28.4360 10.7 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:33:36 36.0940 29.0717 13.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 02:23:36 38.9917 28.0010 5.4 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.04.11 01:56:22 38.0868 38.4452 4.7 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.11 01:02:36 35.7253 31.9622 13.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 00:46:07 37.7155 27.0528 10.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel